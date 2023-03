Welcome Travel Group S.p.A. completa il processo di riorganizzazione con la fusione per incorporazione di Welcome Travel Sud, la società del gruppo dedicata alla gestione delle agenzie affiliate operanti nel Sud Italia. Quest’ultima operazione si somma alla fusione con Geo S.p.A. e con Welcome Travel Store S.r.l. in un’unica società a cui fanno riferimento tutte le anime del network.

La squadra

La fusione per incorporazione di Welcome Travel Sud avrà effetto dal 1° aprile e la sede storica di Napoli rimarrà centrale per la gestione del Sud Italia e continuerà a dare supporto alle agenzie di tutti i brand del gruppo. Il polo distributivo unico sarà guidato da una squadra capitanata dall’amministratore delegato Adriano Apicella (nella foto), con Dante Colitta a capo della direzione network coadiuvato da Andrea Cerri, responsabile rete vendita Nord Italia, Fabio Del Core responsabile rete vendita Centro Sud Italia, Cristina Gussoni responsabile del Service Center Leisure e Manola Agroppi responsabile del Booking Network.



La direzione commerciale e marketing, a diretto riporto dell’amministratore delegato, vede Elisabetta Palai responsabile commerciale leisure, Laura Antonioli responsabile marketing, Vittorio Amato responsabile commerciale vettori, Sandro Palumbo responsabile business travel e Gennaro Villani responsabile del servizio ticketing.



Il network conta un volume d’affari gestito, previsto per l’anno commerciale in corso, di più di due miliardi di euro sviluppato dalle oltre 2400 agenzie di viaggi affiliate.