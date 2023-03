Nonostante la forte espansione sulla Penisola, destinata a continuare man mano che nella flotta di Wizz Air arriveranno nuovi aerei (con possibili novità già a partire del prossimo orario invernale), l’impostazione del vettore in Italia non cambierà. Contrariamente a quanto fatto dalle altre low cost, che hanno posizionato un country manager per seguire da vicino la crescita, la compagnia ungherese continuerà a dirigere le operazioni dalla sede centrale.

“L’impostazione di Wizz Air – ha spiegato Tamara Nikiforova (nella foto), corporate communication manager – resta quella attuale, con quattro general manager alla guida delle varie divisioni (Hungary, Uk, Abu Dhabi e Malta)”.



E non ci saranno variazioni neanche nella politica di totale chiusura alle agenzie di viaggi: “Sappiamo che ci sono agenzie che comprano da noi i biglietti per conto dei clienti – ha aggiunto – ma non intendiamo incentivare in alcun modo questo processo. Noi siamo per la vendita diretta, per avere il contatto diretto con il cliente, abbiamo un sito e una app molto ben sviluppati per rendere semplice il processo di acquisto per il viaggiatore”.