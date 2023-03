Travelbuy, tutti i partner della convention del 25 marzo

Al via la 22esima convention di Travelbuy, in programma sabato 25 marzo con il patrocinio della Fiavet Lazio e la presenza del presidente Stefano Corbari.

L’evento vedrà impegnati i maggiori esponenti del panorama distributivo nazionale e internazionale con la stretta collaborazione di Msc Crociere.



Tra i vettori, saranno presenti Ita Airways, Emirates, Air Europa e, in qualità di main sponsor, Turkish Airlines. Il settore luxury sarà rappresentato da Mario Cardone, ceo di Autentico Hospitality, mentre Simone Aggio, già partner di Travelbuy con SiTravel, presenterà la programmazione i-Travel. Main sponsor del segmento tour operating è, per il terzo anno consecutivo, Kappa Viaggi.



Hanno dato il loro contributo anche Bluserena, che sarà presente con Massimo Zanon e Ota Viaggi, con Massimo Diana, nonché per i trasporti Trenitalia e per il segmento assicurativo Europ Assistance.



Il segmento activity sarà rappresentato da Civitatis.



Durante la convention si terrà un panel condotto da Roberto Gentile incentrato sul tema delle opportunità distributive alla luce dell’odierno scenario politico ed economico, a cui seguirà un’ora di formazione con Andrea Pellizzari, inviato delle ‘Iene’.



“Sono riconoscente nei confronti degli agenti, che saranno circa 180 e di tutti gli operatori partner - ha detto Alfredo Vassalluzzo, founder di Travelbuy - nonché della stampa e degli artisti che prenderanno parte all’evento. Il network è fatto di persone, tangibili e motivate e questa è una buona occasione per confermarlo ancora”.