Uvet lancia il Business Travel Trend, il nuovo indice per misurare il bt

Un indice numerico per fotografare l’andamento mensile del business travel. Il Gruppo Uvet lancia il Business Travel Trend, strumento che prende in considerazione un campione rappresentativo delle più importanti aziende che operano nei più svariati settori dell’economia italiana. Si tratta, in totale, di 100 imprese clienti Uvet (10 gruppi internazionali con più di 5.000 addetti, 30 aziende con più di 500 addetti e 60 aziende con più di 100 addetti).

Per il mese di febbraio l’indice BTT sul 2019 fa registrare un valore pari a 94 su base 100, vicino ai livelli pre pandemia.



“Con questo Osservatorio e con il Business Travel Trend che sarà divulgato ogni mese contiamo di avere uno strumento ancora più accurato, preciso e puntuale sui numeri e le tendenze di un settore importante dell’economia italiana come quello del Business Travel – spiega Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. Grazie al supporto del Centro Studi Promotor saremo in grado di individuare le variazioni mese su mese, oltre a prevedere nel medio periodo tendenze e scenari del mercato di cui siamo leader”.



L’indicazione periodica del BTT, nel tempo, si prefissa di delineare un trend strettamente correlato all’andamento dell’economia.