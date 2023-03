Lotta all’abusivismo, l’idea di Aiav per censire le agenzie

L’obiettivo è di agire concretamente nella lotta all’abusivismo con uno strumento che consenta di censire le agenzie di viaggi italiane e verificarne il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. L’iniziativa è di Aiav, che propone di mettere a disposizione del Ministero del Turismo gratuitamente, in sostituzione di Infotrav, un portale già online dal 2018: Viaggiare Senza Problemi.

La proposta, contenuta in una lettera inviata al ministro Santanchè il 15 marzo e già anticipata in una missiva del 22 febbraio, consiste appunto nell’offerta gratuita della piattaforma, accessibile a tutti e gestita da Aiav, che è già aggiornata con i dati di oltre 500 operatori. L’associazione si impegna a mantenerla aggiornata per i primi due anni per poi consegnarla, sempre a titolo gratuito, ai soggetti designati dal ministero stesso.