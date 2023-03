Abta: in Gran Bretagna l’outgoing è tornato ai livelli del 2019

La domanda di vacanze all’estero in Gran Bretagna è tornata ai livelli del 2019 pre-pandemico. A stabilirlo è l’Abta, il cui sondaggio rivela che il 62% degli britannici è stato in vacanza all’estero negli ultimi 12 mesi.

Una cifra che, rispetto al 2021, rappresenta un aumento di 16 punti percentuali. “Uno dei settori più colpiti dalla pandemia – commenta l’amministratore delegato di Abta Mark Tanzer a TTG Media – è tornato in grande stile, con la domanda di viaggi che ha raggiunto i dati del 2019”.



Guardando al futuro, le cifre mostrano anche che il 65% dei turisti del Regno Unito andrà in vacanza all'estero nel prossimo anno, con il 37% delle persone che ha già prenotato un soggiorno nonostante la crisi e il costo della vita. "Nel complesso le persone preferiscono rivedere i propri piani di viaggio piuttosto che eliminarli del tutto – spiega Tanzer -, principalmente scegliendo all-inclusive, prenotando in anticipo o andando in vacanza al di fuori dei periodi di punta".