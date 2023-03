Assoviaggi: “Bene lo sblocco dei 39 milioni, ma occorre rivedere i criteri di ripartizione”

Lo sblocco dei 39 milioni “è una buona notizia”, ma “ora occorrerà fare attenzione ai criteri per la ripartizione dei ristori”. È il commento del presidente di Assoviaggio Confesercenti Gianni Rebecchi alle ultime dichiarazioni del ministro del Turismo Daniela Santanchè sui tanto attesi aiuti Covid.

In una nota, Rebecchi sottolinea che suggerisce di “cambiare il meccanismo di ripartizione, rivedendo la modalità con cui si calcola la perdita di fatturato subita dalle imprese. Altrimenti - ha precisato - si rischia, come peraltro avvenuto in occasione dei precedenti ristori, che alcuni ricevano risorse sufficienti e altri no. Stavolta dobbiamo evitare sperequazioni”.