Gattinoni, tornano gli ‘Spring Days’: agevolazioni per le adv

Tornano gli ‘Spring Days’ di Gattinoni. Per quattro settimane il Gruppo consentirà alle agenzie dei network Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork di gestire flessibilmente le condizioni di favore contrattate con oltre venti partner.

I punti vendita potranno così declinare a propria discrezione le agevolazioni a loro riconosciute sulle prenotazioni effettuate entro il 7 aprile per partenze entro il 2023.



Tra le condizioni di favore, overcommission fino al 5%, upgrade sul lancio di nuove programmazioni e potenziamento degli imbarchi dal Sud per le crociere.



Per i consumatori, sono invece previste riduzioni sulle pratiche e sulle quote di iscrizione.



I partner che hanno concesso condizioni privilegiate alle adv del Gruppo Gattinoni sono: Gattinoni Travel, Alpitour World, Alidays, Allianz, Azemar, Baobab, Boscolo, Cabo Verde, Costa Crcoeire, Futura Vacanze, Giver, Go World, Idee per Viaggiare, I Grandi Viaggi, Imperatore Travel, Kappa Viaggi, Mappamondo, Msc, Naar, Sporting Vacanze, Th Hotels, Trentino Vacanze, Veratour.