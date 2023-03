Tutte le novità Expedia Taap per il 2023 delle agenzie

Preventivi personalizzati, prenotazioni con pagamento sotto data, chat dal vivo con un operatore. Sono queste le novità che Expedia ha introdotto in Expedia Taap, il prodotto dedicato esclusivamente ai professionisti del settore Travel.

Grazie ai feedback degli agenti di viaggi, è stato recentemente introdotto uno strumento per la creazione di preventivi da inviare direttamente ai propri viaggiatori. È possibile personalizzare l'offerta aggiungendo il proprio logo o un messaggio dedicato ai clienti.



Inoltre, si sta ampliando la rosa di metodi di pagamento delle prenotazioni con il nuovo sistema di pagamento dilazionato: le adv potranno prenotare alloggi per i loro clienti con data di check-in a lungo termine, e potranno scegliere di attivare il pagamento fino a sette giorni prima della scadenza del periodo di cancellazione gratuito. "In questo modo diamo un contributo a ottimizzare il flusso di cassa delle agenzie" dice Gianluca Curti, che con la sua agenzia IGC è il GSA per Expedia TAAP in Italia.



L’ultima new entry della piattaforma è la live chat con operatore, disponibile per ciascun profilo utente. Il suo obiettivo è offrire ai partner delle agenzie di viaggi più opzioni di supporto e allo stesso tempo migliorare la velocità, la tempestività e la disponibilità del servizio clienti. Il team Expedia TAAP garantisce che la qualità del servizio è la stessa di sempre, con il vantaggio di una maggiore efficienza e di non dover impegnare il telefono durante il proprio lavoro. Su richiesta, Expedia TAAP fornirà all’agente un tempo di attesa stimato in modo che possa programmare le proprie attività di conseguenza.



Per il 2023, lo sviluppo del prodotto Expedia TAAP prevede altre novità, tutte volte a migliorare l’esperienza utente dei partner.