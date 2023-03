Flexible Autos amplia l'offerta con furgoni e scooter

di Paola Trotta

Furgoni e scooter. Punterà su questi prodotti a partire dalla primavera Flexible Autos, la piattaforma broker di noleggio auto b2b, per ampliare le proposte per le agenzie di viaggi.

"Questi prodotti rappresentano una autentica novità e uno strumento di offerta in più a disposizione delle adv e siamo gli unici a proporre tutto all’interno di un’unica piattaforma – dice il managing director Alessandro Patacchiola, in occasione di Bmt, in corso in questi giorni -. Flexible Autos vuole essere il broker di riferimento per tutto ciò che è possibile noleggiare su ruote. Prevediamo un elevato numero di prenotazioni quindi il consiglio è evitare il last minute per garantire al cliente finale le migliori occasioni per questa stagione 2023”.



Dal 2019 ad oggi, grazie alle implementazioni effettuate negli anni, Flexible Autos è riuscita ad ottenere un 20% di crescita a livello di prenotazioni e a fidelizzare sempre di più i propri clienti. La piattaforma di Flexible Autos garantisce ora quasi 140 fornitori con i quali ha accordi più di 120 destinazioni disponibili in 131 paesi.