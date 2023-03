Aiuti Covid in arrivo, il ministro: “Stiamo sbloccando i 39 milioni”

I tanto sospirati 39 milioni di euro stanziati e mai entrati nelle casse degli operatori del turismo potrebbero finalmente essere in dirittura d'arrivo. “Sono impegnata a sbloccare i 39 milioni che il comparto non ha ancora ricevuto – spiega il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, intervenuta alla Bmt di Napoli -. Dovremmo essere alle battute finali nel dialogo con l’Unione europea”.

Un annuncio salutato con favore dai rappresentanti delle associazioni di categoria. “Dovremmo esserci – conferma il presidente di Astoi, Pier Ezhaya -. La fase di assegnazione è in completamento a livello di Unione europea. Adesso è però il tempo di smettere di piangere e di voltare pagina, cicatrizzando le ferite inferte dal Covid e guardando al futuro”. Un futuro che, puntualizza Ezhaya, “deve necessariamente passare dal conferimento di uno status più industriale al comparto turistico”.



La proposta delle assocazioni

In attesa dello sblocco dei fondi da parte dell’Ue, le associazioni si sono mobilitate per proporre una soluzione immediata. “Ieri - spiega il presidente di Fto, Franco Gattinoni - abbiamo proposto al Governo di cominciare a distribuire alle piccole e medie aziende sovvenzioni fino a 200mila euro, azione che sarebbe subito possibile indipendentemente dai provvedimenti di Bruxelles”.



Isabella Cattoni