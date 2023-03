Airbnb: vacanze di Pasqua, ecco le mete più richieste in Italia ed Europa

La Pasqua conferma la tendenza ormai in atto da diversi mesi: l’aumento delle prenotazioni degli italiani per viaggi oltreconfine. A rilevarlo la piattaforma di viaggio Airbnb, che segnala come il numero di pernottamenti sia aumentato a livello globale del 49% rispetto all’anno precedente e quello dei pernottamenti nelle grandi città del 22%.



Londra e Milano in vetta alle classifiche

A proposito di grandi città, in Europa al primo posto fra le scelte dei nostri connazionali si piazza Londra, mentre in Italia la scelta cade su Milano, seguita da Roma, Torino, Firenze e Napoli. Venezia è solo al settimo posto nella classifica, preceduta da Bologna e seguita da Verona.

Tornando, invece, ad ampliare lo sguardo alle capitali europee e al lungo raggio, sul secondo gradino del podio delle ricerche degli italiani troviamo Amsterdam, seguita da New York e Barcellona. Al quarto posto nelle scelte pasquali degli italiani c’è Berlino, seguita da Lisbona, Dublino, Madrid e Valencia.



Famiglie in aumento

In aumento a livello generale, e non solo a Pasqua, il target delle famiglie che, secondo le rilevazioni Airbnb, a livello globale è salito di oltre il 60% nel 2022 rispetto a prima della pandemia, con oltre 15 milioni di check-in in quasi 90mila destinazioni. Solo in Italia le famiglie sono aumentate di oltre il 30% rispetto al 2019 e le categorie più popolari per questo tipo di clientela che prenota su Airbnb nel 2022 sono state ‘Vicino alla spiaggia’, ‘Piscina’ e ‘Vicino a un parco nazionale’.



Si allunga, inoltre, la durata del soggiorno: Airbnb ha recentemente condiviso che le prenotazioni nel quarto trimestre del 2022 per soggiorni più lunghi di una settimana sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo nel 2019.