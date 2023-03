“Innovare e investire sul futuro è sempre stata una caratteristica del nostro Gruppo, e averlo fatto nel periodo del Covid ci ha permesso di poter affrontare il prossimo triennio con del potenziale decisamente più alto rispetto al 2019”. Questa, secondo il direttore generale Sergio Testi, la strategia che consente a Gattinoni Group di affacciarsi al 2023 con un obiettivo del +40%.

Il gruppo, come precisa una nota dell'azienda, ha archiviato il 2022 della divisione turismo con un volume d'affari pari a 210,518 milioni di euro (di cui 162,518 realizzati dalle 120 agenzie di proprietà e 48 milioni dal prodotto interno del gruppo); il valore generato dai contratti commerciali ha invece toccato quota 560 milioni di euro.



Un mercato in trasformazione

"Durante il periodo della pandemia abbiamo investito molto in tecnologia, nella convinzione che avremmo dovuto essere pronti alla ripresa del mercato – commenta Sergio Testi -. Nel frattempo abbiamo analizzato i cambiamenti che stavano avvenendo, ci siamo prefissi di cogliere la trasformazione della domanda e di anticiparla. L’obiettivo era dotare le agenzie di tutta la tecnologia necessaria per seguire il cliente, che stava modificando esigenze e comportamenti. Non appena ci sono state le condizioni di ripartenza delle prenotazioni, la nostra divisione travel, le nostre agenzie affiliate e ovviamente quelle di proprietà hanno beneficiato, seppur in un contesto non facile, di strumenti e servizi idonei a rispondere alle complesse richieste del mercato riuscendo in tempi brevissimi a raccogliere importanti risultati”.



Gli obiettivi

Gli obiettivi per il 2023 ora puntano a un fatturato di divisone di 304 milioni di euro, ovvero una crescita superiore al 40%. Per quanto riguarda le agenzie la stima è di 219,457 milioni di euro, mentre l’obiettivo di prodotto è di 73 milioni di euro. Il valore dei contratti commerciali per l’anno 2023 mira ad arrivare a 678 milioni di euro.



“Per il 2023 ci siamo dati obiettivi molto importanti - e il commento del direttore generale - perché il mercato è in piena ripresa; le basi per superare ampiamente i volumi del 2019 ci sono tutte".



Le strategie vanno da "una maggiore integrazione dei servizi e della formazione che offriamo alle agenzie affinché possano affermarsi e conquistare sempre maggiori clienti sui mercati dove operano" fino "all’ampliamento dell’offerta di prodotto".



L'evoluzione delle agenzie

Per quanto concerne i prossimi anni, il Gruppo nella nota sottolinea come il viaggiatore sia diventato sempre più digitale. Di conseguenza le agenzie "dovranno - si legge nel comunicato -, oltre a mantenere il proprio portafoglio clienti, soddisfare nuove richieste utilizzando strumenti digital ed innovando la propria offerta".



A questo proposito, viene evidenziato come il sito gattinonitravel.it, che svolge anche la funzione di piattaforma b2b, abbia supportato le agenzie nel momento della ripresa.