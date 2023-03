Soggiornare in un'isola privata alle Fiji coccolati da un maggiordomo sempre a disposizione, lontano da occhi indiscreti. Solcare le acque del Nilo a bordo di una feluca, decidendo itinerario e soste. Oppure scegliere una medical spa dove sottoporsi a trattamenti personalizzati di remise en forme sotto la scrupolosa supervisione di medici e specialisti del benessere.

Sono sempre eccezionali i comfort che amano concedersi in vacanza i viaggiatori della fascia alta del mercato.



Esperienze di lusso uniche, che solo i travel designer più esperti possono realizzare. Che si tratti di capi d'azienda, celebrities o chiunque abbia un portafogli da paperone, non è mai facile assecondare la loro voglia di evasione e coniugarla con il bisogno di esclusività e privacy.



In una ampia inchiesta su TTG Luxury le agenzie di viaggi che lavorano con la fascia alta e altissima del mercato tracciano le tendenze che stanno muovendo il segmento: unicità dell'esperienza, privacy, esclusività.



Ci si muove in un mondo in cui la consulenza del professionista diventa indispensabile, per riempire di momenti memorabili un viaggio alla scoperta del mondo.



