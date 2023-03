Santanché, oggi il tavolo con le associazioni per la mancanza di addetti nel turismo

Il ministro del Turismo Daniela Santanché (nella foto) incontra oggi, mercoledì 15 marzo, le principali associazioni di categoria del settore per avviare un tavolo di lavoro sulla questione della mancanza di personale nel comparto travel.

Confesercenti, in una nota, evidenzia che l'iniziativa arriva pochi giorni dopo l'allarme lanciato da Assoturismo per i livelli occupazionali in vista di Pasqua e dei Ponti di Primavera. Secondo i calcoli dell'associazione, infatti, solo per le prossime settimane potrebbero mancare 50mila addetti. E il problema potrebbe aumentare in vista dell'alta stagione estiva.



"Dopo la marcata ripresa del 2022 - precisa Confesercenti -, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale".