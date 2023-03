Addio alle 'pagelle fiscali': in arrivo la riforma

Dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri domani, 16 marzo, la riforma che manderà in soffitta le 'pagelle fiscali' per le 2 milioni di partite Iva ancora sottoposte all'obbligo.

Si chiuderà dunque la storia degli Isa, ovvero gli 'eredi' dei tanto discussi studi di settore, ovvero gli strumenti che avevano lo scopo di valutare l'attendibilità fiscale dei contribuenti.



Come riporta ilsole24ore.com il disegno di legge prevede un superamento graduale, in un'ottica di razionalizzazione degli obblighi dichiaratitivi e di alleggerimento degli adempimenti.



Si tratta di portare a compimento il processo già avviato nel 2020 e proseguito nel 2021, con la riduzione della platea soggetta alle 'pagelle'. L'emergenza Covid aveva infatti portato a una serie di esoneri per diverse categorie tra le più colpite dalle misure anti pandemia.