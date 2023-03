Volonline, nei primi mesi dell’anno raggiunta la metà dei ricavi del 2022: ora focus sul Sud

Parte con il piede giusto il 2023 di Volonline. Nel solo mese di febbraio, Volonline, Volonclick e Teorema Vacanze hanno raggiunto nei primi mesi dell’anno la metà dei ricavi del 2022 e nel solo mese di febbrario un record di inserito pari a 10 milioni di euro, il doppio del 2019.



Ora il focus è sull’estate, con grande attenzione verso l’area meridionale della Penisola. “Il Sud Italia è un mercato chiave per il Gruppo e lo sarà ancora di più nel 2023 che è sicuramente l’anno della ripresa – spiega in una nota Luigi Deli, founder e ceo del Gruppo Volonline -. Abbiamo costruito una squadra forte e motivata che, dal nuovo ufficio di Napoli che ha ampliato la sede a fine 2022, segue un’area che comprende non soltanto la Campania, ma tutto il Sud. Il nostro punto di forza è quello di essere considerati come un operatore turistico locale e questo lo dobbiamo senza dubbio al nostro team commerciale, composto da professionisti conosciuti e stimati dagli agenti di viaggi. A questo si aggiunge un ottimo e valido prodotto e un servizio attento e personalizzato che ci ha consentito negli anni di acquisire fiducia e fidelizzazione: oggi possiamo affermare che il mercato del Sud Italia rappresenta il 25% del fatturato del Gruppo Volonline in termini di crescita”.