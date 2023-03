Cyclando cresce: quadruplicato il numero delle richieste

Cyclando nasce nel 2019 come startup innovativa e ad oggi offre già oltre 1000 tour disponibili, provenienti da 130 tour operator specializzati in tutta Europa.

Il 2023 è partito con i migliori auspici confermando la tendenza di crescita dell’anno precedente, avendo quasi quadruplicato il numero di richieste rispetto allo stesso periodo del 2022 e utilizzando solo un quinto degli investimenti in marketing. Inoltre, oltre il 60% dei lead sono organici e il numero di repeater che ha acquistato per quest’anno in corso è, in solo due mesi, già dell’11%.



A un mese dal lancio della prima campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd, Cyclando ha superato i 220mila euro dei 400mila euro di obbiettivo finale. Questa somma, una volta ultimata la campagna a fine marzo, sarà utilizzata per sviluppare nuove feature digitali, dall’app alla personalizzazione del viaggio, e per rendere ancora più internazionale la piattaforma con possibilità di organizzare viaggi in tutto il mondo.



"Il grande risultato che stiamo ottenendo con questa campagna, oltre alla raccolta di capitale, è il coinvolgimento di attori della bike economy. Tra gli investitori abbiamo già noleggiatori, dmc e tour operator specializzati in cicloturismo. Abbiamo inoltre un dialogo aperto con i negozi di biciclette perché crediamo che la nostra crescita passi anche dalla crescita dei nostri partner - ha spiegato Riccardo Sedola, ceo e co-founder di Cyclando -. Conosciamo il mercato, la tecnologia e le esigenze dei tour operator. Sogniamo un mondo dove programmare un viaggio in bicicletta sia semplice per tutti, dove scambiare informazioni tra operatori del settore possa avvenire in automatico, con gli stessi standard di trasmissione dati. Sogniamo un mondo dove le piattaforme valorizzino gli operatori locali e non li sostituiscano".