Easy Market e Qatar Airways insieme per formare le adv

di Martina Tartaglino

Qatar Airways a Easy Market Travel Solutions spingono sulla formazione e fanno tappa a Torino, dove la key account manager di Qatar Airways Caterina Colombo (nella foto a sinistra) e Simona Chiapperini (nella foto a destra), sales manager Piemonte di Easy Market, hanno presentato importanti novità che riguardano la compagnia aerea e funzioni e le nuove funzioni offerte sui portali Easy Market.

Dal canto suo, Qatar Airways ha annunciato le nuove destinazioni del network, la ripresa di 11 voli e l'aumento di alcune frequenze. Tra le frequenze che aumenteranno nel 2023, anche quella di Milano, che passa da 16 a 21 voli settimanali. Mentre la frequenza sulla tratta Roma-Doha sarà potenziata nei mesi estivi. Sono sette le nuove destinazioni previste per il 2023: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon.



Caterina Colombo ha inoltre sottolineato la possibilità di stop-over gratuito in andata o al ritorno su tutte le tariffe Qatar Airways disponibili sul gds e illustrato tutti i motivi per cui Qatar Airways vanta un'esperienza di volo molto confortevole.



Simona Chiapperini ha invece mostrato agli adv intervenuti tutte le funzionalità del portale Easy Market per la ricerca dei voli: “Il sistema offre soluzioni per le tratte di interesse dal prezzo più conveniente. Le proposte di voli di linea offrono l'opportunità di quotare e prenotare con un click classi superiori con i relativi servizi ancillari. In evidenza c’è un'opportunità di pagamento unica nel suo genere: il 'Salvadanaio'. Si tratta di un wallet che permette un’autoricarica istantanea e offre l'1% di cashback sull'importo ricaricato”.