Alla fine il centro di tutto sono sempre loro, le compagnie low cost, gioie e dolori anche degli agenti di viaggi alle prese ogni giorno con la necessità di soddisfare le esigenze dei clienti, sempre più numerosi in questa prima parte del 2023. Ma per farlo oggi più che mai diventa necessario bussare alla porta dei vettori low fare anche quando questi non bussano mai a quella delle adv, storicamente relegate al ruolo di intermediari non riconosciuti.

Un tema che si sente ancora di più in questo viaggio tra le agenzie del Sud Italia, area che vive in maniera ancora più forte le contraddizioni di questa fase di mercato. Se da una parte i numeri sul traffico certificano che proprio nel Meridione si sta sperimentando l’incremento del traffico, la ripresa della domanda si scontra con muri da scalare chiamati prezzi alle stelle, poche frequenze, nostalgia dei charter in alcuni casi e un po’ di mancanza di professionalità laddove servirebbero risposte chiare, veloci e precise... (continua sulla digital edition)



LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE, IN DISTRIBUZIONE E ONLINE CON LA DIGITAL EDITION A QUESTO LINK