Sud Italia, l'intervista al presidente Astoi Ezhaya e il focus Mediterraneo sul prossimo numero di TTG Magazine

Per il Sud Italia l’estate in avvicinamento potrebbe rappresentare la grande occasione per fare un ulteriore salto in avanti nel mercato del turismo, dopo due anni di crescita continua spinta anche dalla mancanza di destinazioni alternative. Si apre con l’attenzione a quest’area della Penisola il prossimo numero di TTG Magazine, anche online sulla Digital edition, a partire da lunedì 13 marzo.

Nel giornale le agenzie del territorio lo stesso numero sarà presente anche un’intervista al presidente di Astoi Pier Ezhaya realizzata dal direttore della testata Remo Vangelista. Inoltre un focus sarà dedicato all’area del Mediterraneo, sempre al centro del mercato anche se non mancano delle problematiche.



L’appuntamento è quindi per lunedì prossimo con TTG Magazine. E buona lettura.