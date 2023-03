Segnali decisamente positivi per il comparto del travel arrivano dal report Bankitalia sulla bilancia turistica. Nel documento emenrge come la ripresa dei viaggi abbia spinto in alto le cifre sia delle entrate che delle uscite, favorendo così anche l'avanzo di settore.

Come riporta ansa.it, il surplus nel 2022 ha sfiorato i livelli del 2019, arrivando a 17,1 miliardi, ovvero lo 0,9% del Pil, contro l'1% registrato nell'ultimo anno prima della pandemia. Il dato inoltre segna un raddoppio rispetto a quello dell'anno precedente.



Anche le entrate turistiche sfiorano il +100% rispetto al 2021, così come le uscite. Chiaro segno che a riprendere quota sia stato tanto l'incoming quanto l'outgoing.



Di fatto dunque i dati del 2022 segnano un recupero di tutto quanto perso negli anni della pandemia, con un ritorno ai livelli usuali.