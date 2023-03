L'aeroporto di Torino Caselle incontra le agenzie di viaggi

Sono stati oltre 60 gli agenti di viaggi piemontesi che hanno preso parte al workshop con vettori ed enti del turismo che si è tenuto all’aeroporto di Torino Caselle per illustrare le opportunità derivanti dal network estivo e dai servizi dello scalo.

“Obiettivo dell’evento è stato quello di creare un momento di confronto sulla domanda/offerta di viaggi dell’aeroporto di Torino – si legge in una nota -, che propone per l’imminente stagione estiva (che si aprirà domenica 26 marzo e si concluderà sabato 28 ottobre 2023) 51 destinazioni collegate, di cui 37 internazionali e 14 nazionali”.



Sette le nuove rotte che verranno avviate nel corso dell’estate con direzione Alicante, Stoccolma, Vilnius e Porto per quanto riguarda Ryanair, Parigi Orly con Volotea, Craiova con Wizz e Foggia con Lumiwings.