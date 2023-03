Europ Assistance svela le risorse della centrale di Assago con il 'Caring open day'

di Alberto Caspani

Tecnica o sanitaria, per Europ Assistance l’assistenza di successo si basa sulla capillarità della rete di servizio. Grazie al 'Caring open day' organizzato presso la propria centrale operativa di Assago, la compagnia assicurativa ha potuto mostrare tutta la forza di un organico di 900 specialisti che, nel 2022, è stato in grado di gestire circa 692mila assistenze auto e quasi 37mila mediche, contribuendo a generare un fatturato consolidato complessivo di 405milioni di euro e un risultato operativo di 27,2 milioni di euro.

“La riorganizzazione ibrida del lavoro in sede - ha spiegato Chiara Giglio, responsabile Brand Communication & Social Responsability Europ Assistance - ha migliorato l’integrazione fra i servizi digitali delle piattaforme e quelli offerti attraverso l’intervento diretto dei dipendenti, permettendoci di compiere un importante passo avanti verso un modello di sviluppo più sostenibile”.



Se sul fronte degli interventi auto sta infatti prendendo piede il ricorso a numeri dedicati per operare in autonomia o attraverso virtual agent, dal punto di vista sanitario la crescita del network internazionale di centrali operative (41) e fornitori (750mila) della compagnia ne fa oggi la terza in Italia per brand awareness nel settore assistenza travel.