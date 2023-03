Gattinoni: al via la sessione primaverile del roadtour per le agenzie

Sono 12 le tappe del tour per incontrare le agenzie di viaggi di Gattinoni Mondo di Vacanze e Mynetwork. Il percorso, che prevede anche 21 meeting formativi, ha preso il via alla fine di febbraio a Brescia e si concluderà all’inizio di aprile a Napoli.

“Anche quest’anno torniamo con il roadtour per le agenzie del network, un appuntamento ormai consolidato – sottolinea Antonella Ferrari (nella foto), direttore rete agenzie partner -. Abbiamo scelto di intitolarlo ‘Insieme si può’ a segnare ancora di più la forza e il valore della squadra e la volontà del Gruppo Gattinoni di voler investire in momenti come questo”.



I temi che verranno affrontati spazieranno dalla formazione sulla nuova intranet alle molteplici campagne di incentivazione, dal nuovo concorso per gli sposi che attivano la lista nozze alle nuove partnership per proporre al pubblico prodotti sempre più variegati e affascinanti.



“Si tratta di importanti tappe lavorative – conclude Ferrari - durante le quali le agenzie hanno la possibilità di essere informate e formate su tutti gli strumenti che il network mette a disposizione per incrementare il loro business. Insieme è la parola per fare la differenza, i tempi sono maturi e le prospettive incoraggianti”.