Giuseppe Ciminnisi (nella foto), già alla guida di Fiavet Sicilia, succede a Ivana Jelinic e diventa presidente di Fiavet nazionale. Il cambio si è reso necessario dopo la nomina di Jelinic ad amministratore delegato di Enit.

Nonostante la nomina sia arrivata a metà mandato, Ciminnisi resterà al vertice dell'associazione per tutti i cinque anni previsti per la presidenza, dunque fino al 2028.



Come precisa una nota della stessa Fiavet, la Giunta è composta da: Luana De Angelis (attuale vice presidente vicario di Fiavet Lazio), vice presidente vicario con delega alla formazione, Andrea Babbi (delegato Emilia Romagna e Marche), vice presidente con delega al bilancio, Cinzia Chiaramonti (vice presidente Fiavet Toscana) cui viene conferita la delega ai trasporti e agli eventi, Gabriella Aires (presidente Fiavet Piemonte) con delega alla comunicazione, Giampiero Campajola (presidente Fiavet Friuli Venezia Giulia) con delega all’incoming e all’innovazione digitale e Annalisa De Luca (vice presidente Fiavet Abruzzo e Molise) con delega al tour operating e alle convenzioni.



Tra i temi principali del programma di Ciminnisi la formazione, la sinergia e la comunicazione tra le regionali, le relazioni istituzionali, la lotta all’abusivismo e il proseguimento del processi di internazionalizzazione.



“Il cuore del mio programma si basa sulla Federazione che da sempre rappresenta e tutela le agenzie di viaggi e i tour operator - è il commento di Ciminnisi -. Su queste basi, come presidente, il mio scopo è, e sarà sempre, quello teso all’unità, ovvero alla collaborazione, alla condivisone, alla partecipazione e alla crescita della vita associativa”.