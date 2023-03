Sono i numeri stessi a certificare la ripresa del 2022 della Business Unit Mice di Gattinoni, dopo il forte rallentamento causato dall’emergenza sanitaria. La divisione ha infatti concluso il 2022 con un volume d’affari pari a 35,50 milioni di euro. “Siamo soddisfatti dei risultati dello scorso anno - commenta la managing director Events Gattinoni Group, Elisa Presutti (nella foto) -, in quanto realizzati in un momento storico complesso e in un mercato ancora molto discontinuo e caratterizzato da richieste sotto data con poca pianificazione. La struttura e il team hanno risposto prontamente, riuscendo ad ottenere performance più che soddisfacenti sia in termini numerici che qualitativi”.

L'obiettivo

Ora, però, l’obiettivo 2023 è ambizioso: raggiungere un volume d’affari di 50,20 milioni di euro. Una cifra che rappresenta un incremento di oltre 50 punti percentuali rispetto al 2022, raggiungibile attraverso la definizione di un nuovo corso da realizzarsi tramite la riorganizzazione, il potenziamento del team e dell’area comunicazione - con una forte spinta alla Live Communication - e una strategia di maggior penetrazione nel mercato dei grandi eventi.



Proposte innovative

“Siamo entusiasti delle risposte che stiamo ricevendo dal mercato sin dai primi mesi dell'anno - aggiunge Presutti -. Abbiamo già acquisito progetti importanti e molti altri sono in fase di definizione. Grazie a partnership strategiche con creativi quotati, provenienti anche da mondi apparentemente lontani dagli eventi, siamo oggi in grado di offrire proposte davvero innovative e unconventional”.



“Con il rientro in squadra, in autunno, di Elisa Presutti - aggiunge Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group -, una professionista determinata con importanti esperienze e skills, abbiamo terminato l’anno nel migliore dei modi e iniziato il 2023 con grande slancio e una crescita superiore al budget”.