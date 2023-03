Neinver: vendite a 1,35 miliardi, Vicolungo e Castel Guelfo a doppia cifra

Ci sono anche i centri italiani tra i protagonisti della solida crescita di Neinver, la società che gestisce outlet in Spagna e Polonia e che, in Italia, ha nel suo portfolio Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets. Le vendite dei brand presenti in tutto il portfolio si sono attestate a 1,35 miliardi di euro, con un incremento del 22% like for like rispetto al 2021 e di quasi il 6% rispetto al 2019.

I centri gestiti da Neinver in sei Paesi europei hanno accolto quasi 63 milioni di visitatori nel corso dell'anno, con un aumento del 16% rispetto al 2021.



Le cifre italiane

Nel nostro Paese i centri di Vicolungo e Castelguelfo nel 2022 hanno registrato un incremento del 25% delle visite e del 27% delle vendite rispetto al 2021. Bene anche l’avvio del 2023, con performance che si attestano pienamente ai livelli pre-pandemia. “I nostri outlet - commenta il ceo di Neinver, Daniel Losantos - hanno riconfermato un’intensa ripresa durante tutto il 2022, con aumenti record nelle vendite e un recupero completo dell’affluenza alla fine dell’anno. Anche il 2023 è iniziato in modo positivo: nel mese di gennaio abbiamo registrato una crescita delle vendite a doppia cifra rispetto al 2019 e all’inizio del 2020, mentre il numero di visitatori ha superato i livelli pre-pandemia”.



Questi risultati “sono ancora più significativi in questo periodo di incertezza economica - aggiunge -, in quanto segnalano un cambiamento strutturale nella domanda, sempre più orientata verso acquisti caratterizzati da un buon rapporto qualità/prezzo. I dati evidenziano la resilienza del modello outlet, il suo successo come canale di crescita per i nostri brand partner e la validità della proposta per i clienti, che orientano sempre più la propria spesa verso un’offerta capace di combinare top brand, prezzi convenienti e un’esperienza di valore”.