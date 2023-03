Msc Crociere top partner di Travelbuy alla convention 2023

Sarà Msc Crociere il top partner di Travelbuy nell’ambito della convention 2023 che si terrà a Roma il 25 marzo con il patrocinio di Fiavet Lazio.

Oltre a Msc Crociere, come top partner della manifestazione ci saranno anche Kappa Viaggi e Turkish Airlines.



“In un momento di ripresa importante come quello che stiamo vivendo - commenta Alfredo Vassalluzzo, founder del metwork - avere al proprio fianco partner così prestigiosi è di fondamentale importanza per assicurare ai nostri clienti il massimo della qualità e del customer care”.



Alla convention prenderanno parte altri 20 operatori del settore che potranno incontrare oltre 180 agenti di viaggi che giungeranno a Roma da ogni parte d’Italia.



Nell’ambito dell’evento, tutti i presenti potranno seguire lo speech di Andrea Pellizzari, già inviato delle 'Iene', che ha costruito un intervento specifico per l’occasione.