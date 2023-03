Elta si presenta in fiera, obiettivo promuovere il turismo inclusivo

Ha scelto l’Itb di Berlino per il suo primo impegno ufficiale. Stiamo parlando di Elta, European Lgbtq+ Travel Alliance, che ha approfittato del palcoscenico berlinese per annunciare l’ingresso nell’alleanza di easyJet, Federturismo, Accor Hotel Italia e Best Western Italia.

L’annuncio della nascita di Elta era stato dato durante la 38esima Convention Globale Iglta di Milano in Italia a ottobre 2022, ma era in embrione già da aprile, quando, sempre a Milano, si erano tenuti gli Stati Generali Europei del Turismo Lgbtq, organizzati da Aitgl sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

In quell’occasione era già stato steso un primo “Manifesto di indirizzo per il turismo Lgbtq+” recepito dai rappresentanti dei 15 Paesi europei presenti all’evento.



Gli intenti

“L’obiettivo di fondo di Elta - spiega il presidente Alessio Virgili - è quello di promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione collaborando con le istituzioni europee e sostenendo le aziende e le destinazioni locali”.



“L’attuale quadro di conflitto e l’acuirsi della crisi economica portano con sé gravi conseguenze a livello sociale - continua il presidente di Elta -. Purtroppo in questi momenti storici è facile scadere in una minore attenzione verso gli obiettivi di inclusione ben definiti dall’Agenda Europea in ambito di sostenibilità. Oggi più che mai, quindi, bisogna essere uniti e favorire lo sviluppo di imprese e società secondo il percorso prefissato”.



Le cifre

Il turismo Lgbtq+ prima della pandemia valeva 75 miliardi di euro e, nonostante la crisi, nel 2021 era arrivato a 43 miliardi di euro di fatturato. Per tornare ai numeri del 2019 e superarli bisogna considerare che questi turisti preferiscono viaggiare in luoghi che supportano apertamente la loro comunità, una esigenza cui l’alleanza europea vuole sopperire con la costruzione di una pianificazione definita, sulla traccia già segnata dall’Unione europea.