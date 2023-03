Go World lancia due nuove polizze assicurative per i viaggiatori

Nascono da un accordo tra Go World e Tois Broker le due nuove polizze assicurative lanciate sul mercato dal tour operator.

Si tratta di Go World Safe e Go World Safe Plus, integrabili tra loro, nate con l'obiettivo di garantire al cliente la cancellazione per qualsiasi motivo.



"La polizza annullamento All-Risk è ora inclusa nella quota di iscrizione - spiega una nota del t.o. -, insieme a un'ampia gamma di rischi assicurati". Sono inoltre disponibili "moduli integrativi per garantire ai clienti la massima libertà di prenotazione e successiva modifica e massima-li spese mediche elevati con garanzie robuste ed esclusive".



“Con Go World Safe e Go World Safe Plus, Go World ha l’obiettivo di offrire alle agenzie il vantaggio del proprio potere di acquisto in tutti gli ambiti di prodotto - spiega Marco Berettini, direttore commerciale di Go World -. Siamo intervenuti riorganizzando completamente anche la proposta e la protezione assicurativa dei clienti".



Ludovico Scortichini (nella foto), presidente di Go World, aggiunge: “Per noi qualità del prodotto e assistenza offerta al cliente sono i valori più importanti: per questo abbiamo scelto di affidarci a Tois che garantisce le giuste prospettive in termini di innovazione delle coperture assicurative, sensibilità tecnica e servizio alle agenzie”.