Rebecchi, Assoviaggi: “Positiva la risposta delle istituzioni sul caos passaporti”

Arriva il plauso di Assoviaggi per le iniziative annunciate ieri da parte della Polizia di Stato per rispondere all’emergenza passaporti, iniziative che hanno già iniziato a produrre i primi effetti positivi e che porteranno nel corso dell’anno al rilascio di 2,5 milioni di documenti per l’espatrio.

“Ringraziamo le istituzioni per avere accolto con tempestività l’appello lanciato da cittadini ed imprese del comparto organizzato sul caos passaporti – sottolinea il presidente Gianni Rebecchi - che ha causato disagi alle famiglie ed ingenti danni economici alle imprese del settore nell’anno della ripartenza post pandemia”.



Rebecchi inoltre sottolinea con soddisfazione il recepimento della richiesta di includere il turismo come motivazione d’urgenza nel rilascio.” Auspichiamo, perciò, un ritorno alla consueta normalità e alla tempistica di erogazione dei passaporti come nella media europea”, conclude il presidente.