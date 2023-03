Sixt chiude l’anno in positivo: Ebt a 550 milioni

Esercizio finanziario 2022 positivo per Sixt, che secondo i dati preliminari ha registrato una crescita dei ricavi consolidati del 34,3% su base annua, raggiungendo i 3,07 miliardi di euro con tutti e tre i segmenti – Europa, Nord America e Germania – che hanno contribuito a questa crescita.

Sixt ha beneficiato delle condizioni di mercato positive in termini di richiesta di noleggio e prezzi. Anche l’Ebt è aumentato nonostante gli investimenti nella crescita e nella qualità, raggiungendo il più alto utile della storia aziendale: 550,2 milioni di euro, +24,4% rispetto all'anno precedente e +78,5% rispetto al 2019, l'anno pre-pandemia.



Seppure continuino le difficoltà delle case nella produzione e quindi nelle consegne di vetture nuove a causa della crisi dei semiconduttori, Sixt è riuscito a espandere la propria flotta di veicoli noleggio di oltre il 10% in base alla media annua rispetto al 2021 nei Paesi in cui è presente la multinazionale. Attualmente, la capacità di consegna è in miglioramento e Sixt sta pianificando un'altra sostanziale espansione della flotta per l'anno in corso.



Alexander Sixt, co-ceo di Sixt, ha commentato: “Il 2022 è il secondo anno record consecutivo per Sixt. I miei ringraziamenti vanno a tutti i nostri dipendenti in tutto il mondo per l'impegno profuso lo scorso anno. I risultati dimostrano che il Gruppo ha raggiunto un livello superiore in termini di posizionamento strategico, profittabilità e capacità di ripresa rispetto al periodo precedente la pandemia Covid. Lo scorso anno, per esempio, abbiamo investito molto nella flotta, nel personale, nella tecnologia e nel marketing, gettando così le basi per la crescita futura e per l'ulteriore rafforzamento del nostro posizionamento premium. Nonostante gli investimenti fatti e grazie alla nostra continua internazionalizzazione, ai miglioramenti operativi e alle condizioni di mercato positive, abbiamo raggiunto un margine Ebt del 17,9%, superando in modo significativo il nostro rendimento del 10% fissato come obiettivo base".