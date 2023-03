Arriva dopo quasi un anno il decreto che identifica i beneficiari del credito d’imposta Digitour. Sul sito del Ministero è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo alla concessione degli aiuti di cui all’art 4 del decreto legge 152/21.

I fondi fanno riferimento alle domande presentate da agenzie di viaggi e tour operator dal 4 marzo 2022 al 4 aprile 2022 e gestito da Invitalia. Il Credito di imposta, come segnalato da Invitalia, può essere concesso dal Ministero del Turismo fino al 50% delle spese ammissibili.



È fruibile dalle imprese a seguito dell’autorizzazione che Invitalia rilascia dopo la conclusione e l’intero pagamento dell’investimento previsto; è utilizzabile in compensazione dall’anno successivo a quello dell’autorizzazione di Invitalia; è cedibile, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ma non è cumulabile – per le stesse spese - con nessun’altra agevolazione.



L’iniziativa è prevista dal Pnrr e rappresenta l’opportunità per le agenzie di viaggi e i tour operator di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di investimenti e attività di sviluppo digitali.



L’elenco dei beneficiari è disponibile a questo link