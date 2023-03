Domani un webinar per agenzie e t.o. sulla gestione pax con disabilità e/o ridotta mobilità

E’ rivolto agli agenti di viaggi e al personale dei tour operator il webinar previsto per domani sulla corretta gestione delle prenotazioni dei passeggeri con disabilità e/o ridotta mobilità. Un appuntamento realizzato a più voci e che vede la partecipazione di enac, iata, aeroporti, compagnie aeree e associazioni di categoria.

L’appuntamento rientra nell’ambito delle iniziative attivate con la recente costituzione da parte dell’Enac del “Tavolo Tecnico per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta”, dove sono stati creati sottogruppi di lavoro tematici con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità.



I temi che verranno trattati verteranno sulla normativa comunitaria vigente, la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità che viaggiano in aereo e sull’importanza della pre-notifica. Per registrarsi è possibile collegarsi a questo link.