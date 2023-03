Ireland Week a Milano: gli appuntamenti per il trade

di Gaia Guarino

In occasione della seconda edizione della Ireland Week, in programma a Milano dal 12 al 19 marzo, il calendario si riempie di appuntamenti. Per il trade saranno presenti una serie di operatori locali per esplorare da vicino le esperienze che offre l’Irlanda, che negli ultimi mesi ha visto una netta ripresa del turismo internazionale con un ritorno al 75% dei flussi del 2019.

Inoltre, per il pubblico verranno allestite due mostre fotografiche nelle vie del centro, vi saranno eventi con un focus sulla letteratura, concerti e musica dal vivo, balli tradizionali, sport gaelici, l’Ireland Film Festival e una novità assoluta, ossia il Food Festival per sperimentare ‘A taste of Ireland’.



“È un dialogo aperto con gli italiani – commenta commenta Marcella Ercolini (nella foto), direttrice Turismo Irlandese -. Si tratta infatti di un momento fondamentale per far conoscere a tutti ciò che l’Irlanda ha da offrire”.