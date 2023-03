Gattinoni: nuovi ingressi fra i Responsabili di area del network

Entrata a regime l’acquisizione di Robintur, il network Gattinoni conta oggi 1.527 agenzie di viaggi, con una buona rappresentanza nel Sud, con ben 400 unità.

“Con un numero così alto di agenzie partner abbiamo l’esigenza di stare loro sempre più vicino con persone, tecnologia, prodotto competitivo e numerose campagne marketing e comunicazione - commenta Antonella Ferrari, direttore Reti Network -. Per questo, da un lato, abbiamo inserito una nuova figura in sede e, dall’altro, abbiamo incrementato le persone sul territorio. Su Gattinoni Mondo di Vacanze Luca Pironi e Roberta Rega potenziano l’organico dei Responsabili D’Area che si alternano anche sul brand MyNetwork con l’ausilio di Andrea Pesenti. Gli Rda sono figure professionali che aiutano, assistono e formano in modo efficiente l’agenzia di viaggi; si pongono come veri e propri consulenti di tutti i servizi, strumenti e prodotti erogati dal Network Gattinoni, e sono le figure che pongono sempre al centro le agenzie”.



Il management del network riconferma l’obiettivo di essere sempre più vicini alle agenzie di viaggi in termini di servizi, consulenza e prodotto. Il presidio viene garantito attraverso un team coeso e determinato capitanato sempre da Antonella Ferrari che guida e coordina Luca Pironi, direttore Rete Nord Gattinoni Mondo di Vacanze, Roberta Rega, direttore Rete Sud Gattinoni Mondo di Vacanze e Andrea Pesenti, direttore Rete MyNetwork.



New entry in sede Daniela Calegari, che ha alle spalle un’importante esperienza in ambito network, oltre ad essere una figura molto stimata dalle agenzie. Calegari sarà fondamentale nel supportare Antonella Ferrari nella gestione del network.



Per porre sempre al centro l’agenzia occorrono persone sul territorio. I Responsabili di Area – Rda – sono figure professionali che assistono gli agenti e contribuiscono alla loro formazione. In questi ultimi mesi Gattinoni Travel Network si è potenziato di nuove risorse. “Per essere ancor più capillari nel presidio dell’importante mercato del Nord Italia, si aggiungono ai noti e storici nomi di Gisella Cutrera, Marco Pasquino, Diego Rocchetti e Stefania Pedretti, due nuovi ingressi: Ilenia Giannotti come responsabile Emilia Romagna e Trentino Alto Adige e Marina Bardini per il presidio di un’ampia area della Lombardia – spiega Luca Pironi -. Con questa rafforzata struttura commerciale siamo pronti più che mai ad assistere al meglio le nostre agenzie partner e sostenere una ragionata fase di sviluppo qualitativo”.



Nel Centro-Sud Italia sono invece entrati in squadra due professionisti che conoscono molto bene il mondo dei network: “Andrea Ferrante prende in carico Marche, Umbria e Abruzzo, e Francesco Ciardi cura Puglia, Molise e parte della Basilicata, accanto alla già consolidata squadra composta da Carlo Franchi, Stefano Noci, Titti Turiello e Salvatore Termini – afferma Roberta Rega -. Un gruppo di lavoro coeso e di lunga esperienza, che sono orgogliosa di coordinare da dicembre 2019, registrando insieme a loro importanti risultati e condividendone i momenti più difficili degli anni passati e i numerosi successi”.