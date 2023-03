Il suo obiettivo è supportare i consulenti di viaggio nella gestione delle relazioni con le imprese. Stiamo parlando della divisione incentive di Travel Expert che, nata nel corso del 2022, ha organizzato una serie di operazioni che hanno coinvolto centinaia di partecipanti.

Il suo team affianca i Personal Travel Expert in tutte le fasi dell’evento, dall’approccio commerciale con l’azienda alla realizzazione delle proposte, agli aspetti esecutivi e operativi.



"Allarghiamo il raggio d'azione"

“Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi mesi di operatività - dichiara Luigi Porro (nella foto), co-founder Travel Expert - e oggi siamo pronti ad allargare il raggio di azione della divisione a tutti i Personal Travel Expert interessati. Offriamo ai consulenti una gamma completa di strumenti e competenze mirati, affinché possano ottenere la massima soddisfazione dell’azienda cliente e fidelizzarla, non solo per i viaggi incentive, ma anche per trasferte, regalistica, operazioni a premio e convenzioni”.



Tra le ultime iniziative un incentive a Zanzibar per un’azienda specializzata nella distribuzione di materiale elettrico, che ha coinvolto oltre 220 partecipanti. Per l’operazione, Travel Expert ha riservato e completamente personalizzato in esclusiva un noto villaggio di Zanzibar, appoggiandosi per i trasporti a cinque collegamenti aerei da quattro aeroporti italiani. La divisione incentive si è occupata anche dell’organizzazione di tutti gli eventi speciali che hanno scandito il viaggio, tra incontri di formazione in aula, momenti di team building e iniziative all’insegna di relax e divertimento che hanno coinvolto tutti i partecipanti, coordinati da una squadra di 7 persone addette all’assistenza.