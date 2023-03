Età media 30 anni. Tutti, a loro modo, accomunati da un passato nell'industria del turismo. È questo il profilo dei giovani talenti che compongono la divisione travel di Scalapay, guidata da Matteo Ciccalè, travel partnerships director.

Il team è nato ufficialmente a partire dal gennaio del 2021 per dare un'assistenza tailor made al settore, in cui il Bnpl poteva porsi come una soluzione all'alto tasso di rinunce alla spesa o, per dirlo nelle parole di Ciccalè, "al problema del 'Ci devo pensare', un fenomeno emerso dialogando con network e adv, e che causava una grossa perdita di tempo ed energie da parte delle aziende".



L'integrazione di Scalapay nel travel ha fornito a piccole e grandi imprese l'opportunità di sfruttare il brand per spingere i clienti a bloccare l'acquisto, garantendo loro flessibilità nei pagamenti, assicurandosi così incassi immediati. Il successo dell'operazione ha portato la divisione a comporsi oggi così: Francesco Gazzola, travel sales manager; Maddalena Ortis, travel marketing specialist; Alessandro Grazzani, travel sales manager; Leda Cormanni, travel sales manager; Flavia Vassallucci, travel account manager; Antonino Cuomo, travel executive - partnerships & account.



Di seguito alcuni scatti del team e degli uffici di via Meravigli 2, sede milanese della startup. All'interno spazi colorati, aree relax, dove prendere un caffè con i colleghi o giocare al calcio balilla e una terrazza con vista panoramica sul centro città.



