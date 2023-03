Franco Gattinoni (nella foto) si riconferma presidente di Fto per un nuovo mandato quadriennale. L’assemblea dei soci ieri sera ha votato i 14 membri del consiglio nazionale che poi per acclamazione hanno scelto di confermare Gattinoni alla guida dell’associazione.

I vicepresidenti sono Adriano Apicella e Luca Patanè. Gli altri consiglieri sono Michele Cossa, Paola De Filippo, Piergiulio Donzelli, Antonella Ferrari, Simone Frigerio, Andrea Grisdale, Annalisa Raia, Secondina Ravera, Gianpaolo Romano, Renato Scaffidi e Gian Paolo Vairo.

Il consiglio emerso dalla votazione rapp

resenta, così come la Federazione, la pluralità dei segmenti del settore del turismo organizzato: dai network al business travel, dal turismo incoming e outgoing al mondo dei servizi collegati.



Franco Gattinoni ha commentato: “Nonostante l’impegno che mi aspetta, ho ritenuto doveroso confermare la mia disponibilità per dare continuità al lavoro straordinario fatto in questi ultimi anni, ma che è solo una base di partenza. E ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata. Avremo enormi sfide, temi molto delicati da affrontare in questa fase di transizione nella quale bisogna sostenere e accompagnare il tentativo di rilancio del comparto: dal rinnovo del contratto del lavoro al nodo della riduzione del cuneo fiscale dell’accesso al credito per le nostre aziende; dai rapporti con le compagnie aeree alla questione chiave della formazione sulle nuove competenze e dell’attrattività del settore per i giovani”.



“Affiancheremo le istituzioni a livello nazionale e locale per far in modo che il turismo organizzato conti di più e con la nostra presenza nell’associazione europea Ectaa proseguiremo anche il lavoro a livello internazionale. Le cose da fare sono tante e per questo serve un’associazione ancora più forte ed efficace nelle proprie azioni. Il lavoro del nuovo consiglio, delle commissioni e di tutto lo staff sarà indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi. Al tempo stesso vorrei però ringraziare di vero cuore i consiglieri uscenti: colleghi straordinari, amici, che hanno lavorato giorno e notte per l'associazione e gli associati con impegno e dedizione. In particolar modo saluto con affetto l'uscita di Stefano Dall'Ara che come vicepresidente della nostra Federazione si è speso senza risparmiarsi mai nelle relazioni istituzionali che ci hanno portato ad ottenere importantissimi risultati durante i difficili anni di pandemia. Noi ci siamo perché le nostre imprese, fatte di persone che mettono sempre il turismo al primo posto, meritano di essere supportate, ogni giorno, con impegno e passione”.