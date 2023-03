Scalapay, nuovo accordo con Human Company

Scalapay aggiunge fra i suoi partner anche Human Company. Grazie a questo accordo, gli ospiti di tutte le destinazioni del gruppo potranno pagare la propria vacanza in tre rate senza interessi.

I dati registrati a soli due mesi dall’introduzione del ‘Buy now pay later’ mostrano che l'11% degli ordini è portato a termine con Scalapay. Fra questi, il 59% di coloro che effettuano una prenotazione ha un’età tra i 25 e 44 anni. Le carte utilizzate sono così distribuite: 54% credito - 23% debito - 23% prepagate e il 40% è già registrato a Scalapay.



Grazie alla collaborazione con la fintech italiana, recentemente diventata un unicorno, il gruppo Human Company raggiunge una nuova tappa nel processo di digitalizzazione e conferma la costante volontà di innovare il prodotto, con l’obiettivo di rendere più accessibile l’esperienza di vacanza per tutti gli ospiti.



Matteo Ciccalé, partnerships director - travel di Scalapay, spiega: "L'ospitalità premium offerta da Human Company risponde perfettamente alla domanda della community Scalapay composta da oltre 3.5 milioni di europei, in prevalenza famiglie con bambini, sotto i 44 anni. Condividiamo valori quali l'impegno costante di Human Company nel creare una vera e propria esperienza di viaggio, che parte dal momento della prenotazione fino al pagamento. Grazie all'ascolto continuo degli ospiti, Human Company è in grado di anticipare esigenze e tendenze future, come quella del godere dei piccoli piaceri della vita, pagandoli lentamente”.



La chief marketing officer del gruppo Human Company, Valentina Fioravanti, aggiunge: “La nostra mission è da sempre quella di migliorarsi giorno dopo giorno al fine di offrire servizi di eccellenza costruiti intorno alle necessità dei nostri ospiti. Proprio con questo obiettivo è nata la partnership con Scalapay che, consentendo ai clienti di pagare il proprio soggiorno in tre rate, permette di ampliare l’offerta di Hu Openair e di rendere l’esperienza presso le nostre strutture ancora più accessibile, in modo semplice e veloce. La collaborazione con questa fintech italiana rappresenta un altro importante passo del nostro processo di digitalizzazione che, mettendo il cliente al centro, punta a disegnare un’esperienza sempre più frictionless ed evoluta”.