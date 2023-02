Come far fronte ai disagi degli scioperi in azienda: il report di Allianz

L’incremento della frequenza degli scioperi e delle proteste metterà alla prova la resilienza delle imprese. È quanto emerge dall’ultimo rapporto di Allianz Global Corporate & Specialty, che sottolinea come l’aumento del rischio di Srcc (Strikes, Riots and Civil Commotionim) richiederà alle aziende di rimanere vigili sulle diverse minacce che tali attività possono rappresentare. Oltre a subire costosi danni materiali agli edifici o ai beni, le attività possono infatti subire gravi interruzioni, con conseguenti perdite di reddito significative.

“Eventi di questo tipo rendono la nostra epoca un'epoca di incertezza – spiega commentando in una nota il report Srdjan Todorovic, head of political violence and Hostile Environment Solutions di AGCS -. Abbiamo assistito a perdite multimiliardarie negli Stati Uniti, in Cile e in Colombia. Il pericolo sta cambiando e, sebbene molti dei motivi siano universali - economici, politici o ambientali - si manifesta in modo diverso in regioni diverse, con vari livelli di violenza e disordini. La gestione operativa e della sicurezza all'interno delle organizzazioni dovrebbe considerare il clima attuale come un catalizzatore per valutare le migliori pratiche e le politiche di allestimento di sedi e dipendenti per potenziali disordini civili e per costruire la resilienza.”



Cinque i fattori che - sottolinea lo studio - alimenteranno il rischio di nuove proteste: la crisi del costo della vita; la sfiducia nei confronti delle istituzioni; la polarizzazione crescente; l’aumento dell’attivismo e i problemi climatici e ambientali.



Soluzioni

Come possono agire perciò le aziende per ridurre al minimo gli effetti dei disordini? Allianz Risk Consulting suggerisce l’implementazione di un piano di continuità aziendale, da testare e aggiornare regolarmente. Un’assicurazione specializzata può, inoltre, aiutare a proteggere le imprese dai danni derivanti dalla violenza politica, oltre che da qualsiasi interruzione dell'attività. Le polizze possono coprire guerre civili, Srcc, terrorismo e guerra.