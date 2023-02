Uvet Gbt: Francesco Palleschi è il nuovo coo

Uvet Global Business Travel ha un nuovo chief operating officer: si tratta di Francesco Palleschi (nella foto), che si occuperà sia della divisione attiva nei settori mobility e business travel suia del dipartimento di service mobility.

Palleschi, classe '78, lavora nel Gruppo Uvet da oltre 15 anni, ricoprendo incarichi sia all'interno della stessa Uvet Gbt sia in Romania, nell'area operation; negli ultimi tempi è stato invece direttore generale della sede di Uvet France.



Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, in una nota commenta: "Sono sicuro che Francesco sarà di indubbio supporto nella gestione del team operations e nel portare il giusto know-how in uno dei cuori pulsanti dell’azienda e di tutta Uvet Global Business Travel. A Francesco va tutto il mio in bocca al lupo per la sua nuova carica e per le sue nuove responsabilità, certo del fatto che tutta l’azienda lo supporterà in questa sfida così importante".



Palleschi aggiunge: "La sfida è di sicuro fascino e sono certo che con l’aiuto di tutti i colleghi, degli office manager e dei team leader di Uvet Gbt saremo in grado di continuare ad offrire gli standard di servizio che in questi anni hanno contraddistinto il nostro operato".