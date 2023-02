Amadeus, indicatori in crescita per il 2022: ricavi a più 68% sul 2021

“Il 2022 è stato un buon anno per Amadeus. Il traffico aereo globale ha continuato a riprendersi e abbiamo ottenuto importanti successi commerciali, guadagnando quote di mercato”. Queste le parole con cui Luis Maroto, president & ceo di Amadeus, commenta i risultati finanziari dell’azienda che, grazie alla ripresa del traffico e alla solida attività commerciale, ha visto un aumento degli indicatori, dai ricavi all’ebitda, fino all’utile rettificato rispetto al 2021.

Nel 2022 i ricavi annuali di Amadeus hanno raggiunto i 4.485,9 milioni di euro, con un miglioramento del 68% rispetto al 2021 e un calo del 19,5% sul 2019. L'ebitda è stato pari a 1.640,3 milioni di euro, il 161,4% in più rispetto al 2021 e il 26,5% in meno rispetto al 2019.



L'utile rettificato è stato di 742,2 milioni di euro, il 41,2% in meno rispetto al 2019.



Uno sguardo al futuro

"Guardando al futuro - aggiunge Maroto - nel 2023, con la ripresa dei volumi, ci aspettiamo che i nostri risultati finanziari continuino a migliorare. Nel frattempo rimaniamo molto concentrati sui nostri piani di investimento, in particolare per supportare le soluzioni implementate per i clienti e avanzare in aree strategiche di prim’ordine".



In Air Distribution, nel quarto trimestre del 2022 le prenotazioni di Amadeus sono state inferiori del 28,3% rispetto al quarto trimestre del 2019. Per l'intero anno, le prenotazioni sono state inferiori del 31,7% rispetto al 2019 (e in crescita del 92% rispetto al 2021). “La nostra regione più performante nel 2022 - spiega la nota aziendale - è stata il Nord America, che ha registrato una crescita del 2,9% rispetto al 2019, ed è ora la nostra area più grande in termini di prenotazioni, rappresentando il 30,8% delle prenotazioni totali di Amadeus. Nell'anno i ricavi di questo segmento sono stati inferiori del 27% rispetto al 2019, a causa dei minori volumi di prenotazioni. Nonostante l'effetto negativo derivante dal maggior peso delle prenotazioni nazionali rispetto al 2019, nel 2022 i ricavi per prenotazione sono aumentati, grazie a diversi effetti positivi sui prezzi e a un impatto favorevole dei cambi”.



In Air IT Solutions, nel quarto trimestre i passeggeri imbarcati (PB) da Amadeus sono stati inferiori del 15,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nello stesso periodo i ricavi di Hospitality & Other Solutions sono stati superiori del 3,6% rispetto al 2019. Per tutto il 2022 i ricavi di Hospitality & Other Solutions sono diminuiti del 4,2% rispetto al 2019, colpiti dagli effetti della pandemia.