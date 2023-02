Al via Usa Discovery Program, la formazione online per gli agenti di viaggi

Si chiama Usa Discovery Program il corso di formazione online per gli agenti di viaggi lanciato da Brand Usa e supportato dall'Associazione Visit Usa Italy.

“La piattaforma di training online disponibile all’indirizzo USADiscoveryProgram.it punta a offrire una formazione flessibile che permetta di apprendere tutto ciò che c’è da sapere sugli Usa ovunque ci si trovi con corsi organizzati per moduli – spiega l’associazione in una nota -. I partecipanti possono decidere di seguire le lezioni focalizzandosi su una regione, stato, attrazione o esperienza in particolare, come sport invernali o vacanze per famiglie. Alla fine di ogni modulo, l’agente di viaggio può mettere alla prova le nuove conoscenze acquisite con un quiz e dopo aver risposto correttamente a tutte le domande, gli viene rilasciato il badge di “esperto” nella rispettiva area o argomento”.



Il 2 marzo alle 14 è previsto il lancio del programma nel corsod i un live onc Josephine Andò per Brand Usa e Stefano Gnerucci per Visit Usa/Aci Blue Team.