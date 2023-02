Bluvacanze, partono i tour formativi per le agenzie

Bluvacanze incontra le sue agenzie per dettare la strategia 2023. Sono due i cicli di appuntamenti messi a punto dalla direzione, che da Sud a Nord, si terranno nel primo quadrimetre: il tour 'Da TE' e il 'BluTour'.

Il primo prevede 30 tappe. Partendo questo mese dalla Sicilia, toccherà tutta l'Italia per terminare a fine aprile.



La scelta di partire dall’isola conferma il focus sul Sud Italia, “prioritario – spiega il Gruppo Bluvacanze in una nota - dopo l’integrazione della rete ‘Via con Noi’”.



‘Da TE’ si focalizzerà sulle novità tecnologiche e sulla strategia che il Gruppo Bluvacanze svolge nel punto vendita stesso così da favorire la condivisione delle best practice tra gli associati. Al centro anche le novità della piattaforma b2b Ada.



Partirà invece dalla Bmt di Napoli, il 'BluTour': si svilupperà in 5 tappe per incontrare tutte le agenzie del polo distributivo Blunet.

“All’inizio della nuova stagione, il contatto con i punti vendita è il momento di sferzata sulle novità, che vanno recepite correttamente – spiega Claudio Busca della direzione retail del Gruppo Bluvacanze -: quest’anno, in particolare, sottolineiamo un passo importante che stiamo facendo con i tour operator e cioè la sottoscrizione di contratti pluriennali, necessari all’approccio di programmazione di medio termine, che privilegiamo. Attualmente i tre quarti dei fornitori del piano Gold ci hanno concesso l’accordo per tre anni”.



Nei piani anche i fam trip. Già in programma uno negli Emirati Arabi, realizzato in collaborazione con Emirates, con l’abbinamento al programma di formazione Dubai Expert per 40 agenzie di viaggi; e uno a Barcellona, previsto per la fine di marzo.