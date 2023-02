di Amina D'Addario

Un boutique hotel di lusso venduto solo dalle agenzie di viaggi. È la scelta controcorrente del Gattopardo di Lampedusa, struttura iconica dell’isola siciliana commercializzata in esclusiva da Sporting Vacanze.



“La collaborazione con il Gattopardo - ha spiegato Andrea Vannucci, general manager del tour operator, in occasione di un evento a Roma dedicato al trade - è nata dal rapporto personale con il proprietario, che alcune stagioni fa ci chiese di commercializzare la struttura, perché colpito dal nostro modo di lavorare. Noi accettammo, ma a una condizione: che un prodotto così speciale non fosse messo su Expedia o su Booking. E così è stato: il Gattopardo non esiste sulle Ota, viene venduto esclusivamente attraverso il nostro canale agenziale”.



La storia

Tornato sul mercato nel 2020 dopo un restyling accurato durato due anni, il Gattopardo conta 10 accoglienti sistemazioni ricavate da altrettanti dammusi, tutte con terrazzo e patio privato, alcune con vista mare. Ma a rendere speciale la struttura è anche il fatto che a dirigerla ci sia un'agente di viaggi con quasi venti anni di esperienza alle spalle: Amanda Barbagallo. Che sulle difficoltà dell'isola, spesso enfatizzate dalla stampa, non ha dubbi: “Lampedusa non è un’isola semplice per noi che ci lavoriamo, perché se per esempio c’è brutto tempo e la nave non arriva per tre giorni, probabilmente facciamo fatica a trovare un certo prodotto. Per i clienti invece è un’isola semplicissima, in cui bisogna arrivare senza troppe barriere mentali”.