Irpef, Governo al lavoro sulla riforma: le ipotesi in campo

Di sicuro non c'è ancora nulla, se non il fatto che il Governo voglia intervenire sulle aliquote Irpef e che lo scaglione che richiede maggiori interventi sia quello del 'ceto medio'.

L'esecutivo è al lavoro sulla riforma fiscale che, secondo le previsioni, dovrebbe vedere la luce in tempi brevi, come riporta corriere.it.



Le principali ipotesi in campo sono due: la prima prevede l'accorpamento del secondo e del terzo scaglione di reddito, con l'applicazione di un'aliquota più alta rispetto a quella attuale. Il risultato sarebbe un primo scaglione fermo a 15mila euro (e al 23%), un secondo scaglione che sale a 50mila euro, rispetto agli attuali 28 mila, ma con un'aliquota al 28% invece che al 25%; nulla cambia per l'ultimo scaglione, con il 43% da pagare oltre i 50mila euro.



La seconda ipotesi invece interverrebbe in maniera più radicale: il primo scaglione salirebbe a 28mila euro (con aliquota al 23%), con il secondo a 50mila euro e aliquota al 33%; sempre nessuna variazione per l'ultimo scaglione di reddito.



Ora bisogna vedere quale sarà la linea che prevarrà nell'esecutivo.