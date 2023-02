Dopo due anni di stop forzato, dovuto alle limitazioni e ai distanziamenti imposti dalla pandemia, riparte il viaggio TTG People. TTG Italia torna a bussare alle porte delle aziende del turismo, per svelare il ‘dietro le quinte’ delle realtà che portano avanti il settore.

Partendo dalle pagine di TTG Magazine, per approdare su ttgitalia.com e sui profili social della nostra testata, racconteremo la quotidianità delle imprese dell’industria dei viaggi italiana, svelando i nomi e volti delle donne e degli uomini che, alla ribalta e nelle retrovie, ne portano avanti il business.



Il viaggio riprende da Milano. Per scoprire la realtà protagonista della nuova puntata, non perdete il prossimo numero di TTG Magazine, in distribuzione da lunedì 27 febbraio e sfogliabile online nella digital edition