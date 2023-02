Air France-Klm: nessun supplemento Ndc fino a fine anno

Air France-Klm ha annunciato che non applicherà alcun supplemento Ndc fino al 31 dicembre 2023. Una decisione ancora più rilevante se si tiene conto che le due compagnie hanno intenzione di passare in maniera graduale a distribuire nelle agenzie solo tramite il canale in questione proprio nel corso di quest'anno.

L'esenzione, come precisa tourmag.com vale per le Tmc e per le agenzie di viaggi che si occupano di business travel. Attualmente, sempre come precisa il sito di informazione trade d'Oltralpe, un biglietto su quattro di Air France-Klm viene emesso tramite il sistema Ndc. La decisione di ritardare l'introduzione della fee, secondo la compagnia, è volta a dare al mercato dei viaggi d'affari il tempo necessario per assimilare il nuovo meccanismo di distribuzione.